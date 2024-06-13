شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: مشروع كابيتانو مصر يواصل تسويق لاعبيه لأندية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك نحو تسويق لاعبى المشروع القومى كابيتانو مصر أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم عقد المؤتمر الصحفى لانتقال لاعبى المشروع القومى كابيتانو مصر إلى نادى زد إف سى، وهم: اللاعب أحمد أشرف مواليد 2009 مهاجم من محافظة المنوفية، واللاعب محمد هانى مواليد 2009 ابن صعيد مصر محافظة قنا ظهير أيسر.

وأكد وزير الرياضة أن مشروع كابيتانو مصر هو مبادرة رائدة تحظى برعاية ودعم رئيس الجمهورية، وتهدف لتشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير وثقته فى أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية فى عملية اكتشاف المواهب الكروية فى مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حجم المجهود المبذول من قبل جميع القائمين على تنفيذ المشروع، ومشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم بالمشروع، مما يساهم فى تحفيز النشء المشاركين، واختيار أفضل العناصر كنواة لنجوم المستقبل وتسويقهم للأندية.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للمشروع، ومحسن عبد المسيح عضو اللجنة الفنية، الدكتور أحمد عبد الله المدير التنفيذى لنادى زد إف سى، وحمادة صدقى رئيس قطاع الناشئين بنادى زد إف سى، ولفيف من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر المشروع القومي كابيتانو مصر قد قام بتسويق لاعبين إلى نادى الإسماعيلي مؤخراً، والآن إلى نادى زد كمرحلة أولى، وهناك لاعبون آخرون سوف يتم انضمامهم إلى نادى زد إف سى، وأن هناك أندية أخرى سوف يتم إجراء تعاقدات معها قريباً.



وزارة الرياضة تشيد بمشروع كابيتانو مصر