حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

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