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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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