شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضم 21 لاعبا لقائمة الأهلي فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

ضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعباً لقائمة مباراة فاركو غداً في الدوري، واللاعبون هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي، عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.

وتواجد آليو ديانج في القائمة رغم عدم مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بملعب التتش، واكتفى ديانج بخوض تدريبات استشفائية في الجيم ولم يتواجد في المران الجماعي، ومع ذلك قرر مارسيل كولر المدير الفني اصطحاب اللاعب المالي ضمن القائمة المُختارة للسفر للإسكندرية لخوض مباراة فاركو، فيما خرج بيرسي تاو من قائمة مباراة الغد للإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز، وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وواصل علي معلول تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

على صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في مران اليوم ، وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي، بعد أن اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليصبح خارج الحسابات بالمباراة.