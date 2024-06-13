شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف جوناثان رجل مباراة مودرن فيوتشر والجونة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جوزيف جوناثان، لاعب مودرن فيوتشر، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة والتى أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى.

وفاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ممساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

افتتح التسجيل رضا صلاح للجونة في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل أرنولد إيبا لمودرن فيوتشر في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يخطف جوزيف نجويم الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 63، ثم أحرز الحاج بارى الهدف الثالث في الدقيقة "90+2".

بهذه النتيجة يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ6 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 فى المركز الـ11 بالدورى.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - كجالي درامي - علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد إيبا.

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي - سيف الدين شيكا.

خط الهجوم: أيمن موكا - جابرييل أوكوروجي.