شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى حراسة الزمالك يبحث عن عروض بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ ثنائي فريق الزمالك عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء البحث عن عروض بأندية الدورى الممتاز بعد ابلاغهما بعدم الحضور إلى التدريب خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تصعيد عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى فى نفس المركز.

وقام الثنائي بمخاطبة وكلاء لاعبين لتسويقهم خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حتى لا يتأثر مستواهم فى ظل عدم التدريب او المشاركة فى مباريات مع الفريق سواء الأول أو الشباب.

شهدت الأيام الماضية تغيب الثنائى عبد الرحمن نفاد، ومعاذ علاء حارسا مرمى الزمالك، عن التدريبات الجماعية بالفريق، وذلك قبل الجلسة المقررعقدها بين البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، ومجلس إدارة النادى لتحديد طلباته في ميركاتو الصيف، وتحديد أسماء اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، وكذلك المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الحارسين أنه تم إبلاغهما بعدم الحضور للنادى خلال هذه الفترة على أن يتم التواصل معهما مستقبلا لتحديد مصيرهم مع الفريق.

ويأتي إبلاغ ثنائى الحراس بعدم التواجد بالتدريبات تزامنا مع تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز، و محمود الشناوى ، حارسا فريق الشباب بالقلعة البيضاء.