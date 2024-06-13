شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتصدر قائمة من 11 لاعبا خارج قائمة الأهلي لمباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر محمد هاني لاعب الأهلي الذي احتفل بزفافه أمس، الأربعاء، قائمة تضم 11 لاعباً تم استبعادهم من مباراة فاركو المقرر لها غداً في الدوري الممتاز.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعباً لقائمة مباراة فاركو، واللاعبون هم: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي ، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي ، عمرو السولية، امام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد،أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.

فيما تضم قائمة غيابات الأهلي في مباراة فاركو كلاً من: وسام أبو علي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة ، فيما خرج من القائمة محمد هاني بسبب احتفاله بزفافه أمس أما كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس فقد جاء استبعاجهعم لأٍاب فنية.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ، وواصل لي معلول تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

على صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في مران اليوم ، وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي، بعد أن اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليصبح خارج الحسابات بالمباراة.