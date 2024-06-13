شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصري بعد مباراتي اليوم الخميس 13-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتان في دورى نايل، حيث حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 18، بعد تمريرة من مصطفى فتحي إلى فخري لاكاي الذي راوغ أرثر ثم الهاني سليمان وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 25 عزز الفريق السماوي تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة طولية من وليد الكرتي إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بميدو مصطفى وتسكن الشباك، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع تحصل سموحة على ضربة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 69 سجل بيراميدز هدفه الثالث بعد تمريرة من وليد الكارتي إلى فيستون مايلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، فيما يتجمد رصيد سموحة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز مودرن فيوتشر، على الجونة بثلاثية مقابل هدف حيث سجل ارنولد وجوناثان نجويم وجاجي باريس لفيوتشر، بينما سجل الجونة عن طريق رضا صلاح.

1- بيراميدز 56 نقطة

2- المصري 39 نقطة

3- زد 37 نقطة

4- إنبي 36 نقطة

4- الاتحاد السكندري 36 نقطة

6- مودرن فيوتشر 35 نقطة

7- سموحة 35 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

9- الاهلي 33 نطقة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الجونة 30 نقطة

12- الزمالك 28 نقطة

13- الإسماعيلي 27 نقطة

14- البنك الاهلي 23 نقطة

15- بلدية المحلة 22 نقطة

16- فاركو 21 نقطة

17 – المقاولون العرب 16 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة