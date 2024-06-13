نجوم واعدة في سماء اليورو ( 4 ) : سترينيا بافلوفيتش ( صربيا )

ياسر رشاد - القاهرة - تعد كرة القدم في يوغوسلافيا سابقا و وريثتها صربيا حاليا من اهم مدارس كرة القدم في القارة الاوربية حيث تعد دوما من الدول التي تقوم بتقديم مواهب شابة في كثير من الاحيان للدوريات الكبرى وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية و مستمر حتى الوقت الحالي ويعد النجم الشاب سترينا بافلوفيتش احد اهم المواهب الصربية في الوقت الحالي .

ولمع سترينيا بافلوفيتش كثيرا داخل صربيا قبل انتقاله لفريقه الحالي ريد بول سالزبورج النمساوي حيث يعد احد اهم مدافع الدوري في النمسا حيث يملك مزيج رائع من المهارة والقوة التي تجعله في مصاف المدافعين الكبار في اوربا .

بالقطع يعد سترينا احد نماذج المدافعين الكبار في الكرة بصربيا حيث يمتاز ببنية جسدية رائعة ومميزة وهو ما يجعله بمثابة الكابوس لاي مهاجم و الاحصائيات التي يملكها النجم سترينا بافلوفيتش هي ما تؤكد ذلك حيث انه نجح في الفوز في الصراعات الثنائية مع المهاجمين بنسبة 64.1 % .

وبالقطع فأن حقيقة امتلاكه لقوة بدنية فطرية لا ينفي امتلاكه ايضا لفنيات كبيرة كمدافع متميز يستطيع بناء الهجمات من الخلف حيث يعد ثالث افضل المدافعين في الدوري بالنمسا في قدرته على الخروج السليم بالكرة من المناطق الدفاعية وقيادة هجمات فريقه بشكل ممتاز حيث تؤكد الاحصائيات انه نجح في التقدم بالكرة لمسافة تزيد عن 10 امتار لاكثر من 122 مرة خلال مباريات الدوري مع فريق ريد بول سالزبورج وايضا تؤكد قدراته الكبيرة على استخدام مهارة تغيير اوضاعه الجسدية خلال المباريات والمرور بسلاسة من المنافسين رغم ضخامة جسده .