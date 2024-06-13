الزمالك يتعاقد مع بلال جلال لتدعيم فريق اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع بلال جلال لاعب البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع بلال أحمد على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، تجديد التعاقد مع مازن رضا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بجانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لمدة ثلاث مواسم.

في سياق اخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.