" فريق بالكامل " غيابات الزمالك أمام سيراميكا فى الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من غيابات كثيرة قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا غداً الجمعة فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لعدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمود حمدي " الونش"، أحمد فتوح، أحمد حمدي، التونسي سيف الجزيري، مصطفى الزناري ومحمد عاطف للإصابة.

فيما يغيب أيضًا البنيني سامسون أكينيولا، الأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد وذلك بسبب تأخر عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم، إلى جانب غياب الثنائي محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية.

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره سيراميكا كيلوباترا على أرضية ملعب المقاولون العرب وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.