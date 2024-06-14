مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز أمام سموحة بالدوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصل مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز.

وقاد مصطفى فتحي فريقه لتحقيق فوزا كبيراً، على حساب سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار اللقاءات المؤجلة من الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.

ونجح مصطفى فتحي، في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمي سموحة، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، ليساهم مع زملائه في تحقيق الفوز بثلاثية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 56 في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 35 في المركز السابع بجدول الترتيب.

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