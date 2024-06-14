صفقات الأهلي المنتظرة فى الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تعمل لجنة التخطيط بالنادي الأهلى على التعاقد مع عدد كبير من النجوم من أجل تدعيم الفريق الكروي بالقلعة الحمراء بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء اقترب بشدة من إنهاء التعاقد مع ثنائي الدفاع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري ويوسف أيمن لاعب الدحيل القطري.

كما أشار شوبير إلى أن مارسيل كولر طالب الإدارة بالتعاقد مع يحيي عطية الله ظهير سوتشي الروسي في الصيف ولكن هناك مشكلة بين اثنين من الوكلاء وهم كريم البولخ وحسين المعادي هى ما تعطل إتمام الصفقة حتى الآن.

وأضاف شوبير أن المهاجم البوركيني محمد كوناتيه لاعب اخمات جروزني الروسي أصبح بعيداً عن الانتقال للأهلي ولكن قد تجدد المفاوضات معه في وقت آخر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .