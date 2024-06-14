نجوم محتمل رحيلهم عن النادي الأهلي في الانتقالات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يترقب عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصيرهم بعد فشل بعضهم فى إقناع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة هو المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بالإضافة إلى التونسي محمد الضاوي كريستو.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مجلس إدارة النادي القلعة الحمراء اتفق على رحيل موديست بنهاية الشهر الجاري فى ظل عدم وجود أي نية لتجديد عقده، مشيرًا أنه فى حالة تلقي أي عرض لضمه سيرحل على الفور .

كما أوضح أن كولر استقر على رحيل التونسي كريستو، كما يدرس أيضًا رحيل الجزائري محمد القندوسي والماني أليو ديانج فى حالة تلقي الأهلي عرضاً جيداً لرحيلهم.

وأشار شوبير إلى التونسي على معلول لاعب مقدر عند النادي الأهلي ولكن قد يرفع اسمه من قائمة الموسم المقبل في الدور الأول بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، مضيفًا أن التجديد معه ليس يوجد به أي مشاكل على الإطلاق فهو من العناصر الأساسية للفريق الأحمر.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم من خوض 15 مباراة فقط.