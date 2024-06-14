"لتدعيم الفريق".. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع بلال جلال لاعب البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع بلال جلال على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال جلسة جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تجديد التعاقد مع مازن رضا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بجانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لمدة ثلاث مواسم.

ويذكر أن الزمالك لم يتمكن من تحقيق أي بطولة خلال الموسم الحالي، حيث خسر الفريق 6 بطولات خلال موسم 2023-2024، "الدوري المصري، كأس مصر، كأس الكؤوس الأفريقية، السوبر الأفريقي، السوبر المصري والبطولة العربية".