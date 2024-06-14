"ناجي يدير لقاء الأحمر".. الكشف عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك غداً بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراتي الغد بالدوري المصري الممتاز، حيث يلاقي النادي الأهلي نظيره فريق فاركو، فيما يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار اللقاءات المؤجلة من الجولة رقم 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي وفاركو، إلى الحكم الدولي محمود ناجي ويعاونه كلا من، سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، وحكماً رابعاً نادر قمر الدولة، وعلى الفار الثنائي أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.

فيما يدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تحكيمياً، الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه كلا من شريف عبد الله حكم مساعد أول وأحمد لطفي مساعد ثاني، وحكماً رابعاً محمد يوسف، وعلى الفار محمود بسيوني ويعاونه هاني خيري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره فريق فاركو غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي، فيما يلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة، على ستاد "المقاولون العرب".