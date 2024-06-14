شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يحصل على دبلومة FIFA / CIES.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حصل شريف عبد الفضيل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق المدرب العام لمنتخب للناشئين مواليد 2007 على دبلومة FIFA / CIES، ويأتى حصول شريف على دبلومة FIFA / CIES بعد أسابيع قليلة من حصوله على الرخصة التدريبية ( D ) من الاتحاد الاسكتلندي.

وأعلن شريف عبد الفضيل في مارس الماضي حصوله على الرخصة التدريبية (D) من الاتحاد الإسكتلندي، وكتب شريف عبد الفضيل عبر صفحته على فيس بوك: "الحمد لله تم حصولى على الرخصة التدريبية (D) من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم Scottish FA واعتمادها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA وكذلك تخطى المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية (C)، وفى انتظار اعتمادها من الاتحاد الأوروبي. مهم جداً في مجالك الحالي أن تطور من نفسك وتضيف لخبراتك ولا تعتمد فقط علي خبراتك كلاعب حاصل علي بطولات كبيرة .. ثقف من نفسك ووسع آفاق خبراتك وطور أفكارك بالإطلاع علي السبل الحديثة في المجال وذلك من اجل تطوير الأجيال القادمة".



دبلومة شريف عبد الفضيل



دبلومة شريف عبد الفضل



شريف عبد الفضيل خلال حصوله على دبلومة



شريف عبد الفضيل يحصل على دبلومة



شريف عبد الفضيل