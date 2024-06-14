شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا يغيبون عن الزمالك فى مباراة سيراميكا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 13 لاعباً في مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.

1- شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية).

2- أحمد فتوح (إصابة في الكاحل).

3- سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية).

4- مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

5- محمود الونش (صليبى).

6- أحمد حمدى (صليبى).

7- محمد عبد الشافى (صليبى).

8- محمد عاطف (إصابة في الركبة).

9- سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة).

10- موتيابا (تأخر عودته للقاهرة).

11- ياسر حمد (تأخر عودته للقاهرة).

12- محمود علاء (فنى).

13- مهاب ياسر (فنى).

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.