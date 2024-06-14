شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى nile بعد مباريات اليوم الخميس 13-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتصدر حسام أشرف الترتيب برصيد 12 هدفا متفوقا على الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى صاحب الـ10 أهداف، وذلك عقب مباراتى بيراميدز مع سموحة ، ومودرن فيوتشر مع الجونة.





وجاء ترتيب هدافى دورى nile بعد مباريات اليوم كالتالي

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 18، بعد تمريرة من مصطفى فتحي إلى فاخري لاكاي الذي راوغ أرثر ثم الهاني سليمان وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 25 عزز الفريق السماوي تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة طولية من وليد الكرتي إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بميدو مصطفى وتسكن الشباك، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع تحصل سموحة على ضربة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 69 سجل بيراميدز هدفه الثالث بعد تمريرة من وليد الكارتي إلى فيستون مايلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، فيما يتجمد رصيد سموحة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.