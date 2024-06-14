شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تصعيد 5 ناشئين للفريق الأول.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تصعيد 5 لاعبين من فريق 2003 للفريق الأول والإبقاء عليهم.

اللاعبون هم محمود الشناوى حارس مرمى 2004 ، حازم أسامة، محمد صلاح، أحمد رفاعى وعبدالرحمن على.

ومن المقرر أن يتم الاستعانة باللاعبين الذين تم تصعيدهم خلال المبارايات المقبلة، فى إطار سياسة النادى بالاعتماد على قطاع الناشئين.

وكشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن قرار النادى بتسريح لاعبى فريقى 2003 و 2004 بالزمالك بعد إلغاء المسابقة من جانب اتحاد الكرة.

وقال حامد فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه من المقرر الاكتفاء بتصعيد 4 لاعبين للفريق الأول مع بقاء المعارين الخمسة ، وتسريح باقى اللاعبين.وأضاف رئيس القطاع انه سيتم إخطار اللاعبين بقرار تسريحهم بجانب المدير الفنى لكل فريق .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام غدا الجمعة.