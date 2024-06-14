شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 13 يونيو 2024 11:30 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين.
الزمالك يتفق مع الإسبانى باربييتو مدرب برشلونة السابق لقيادة فريق اليد
اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين بدءا من الموسم الجديد .
فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مواعيد مواجهات تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد إجراء القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، مصر.
يرسل المنتخب الأولمبي قائمته النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم الاستقرار على القائمة في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز