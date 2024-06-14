7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين.

الزمالك يتفق مع الإسبانى باربييتو مدرب برشلونة السابق لقيادة فريق اليد

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين بدءا من الموسم الجديد .

فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

استفسر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عن موقف الفلسطيني وسام أبو علي من إمكانية اللحاق بمباراة الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو الجاري في بطولة الدوري الممتاز.