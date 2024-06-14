شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في المران الذي أقيم اليوم.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في المران الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

اقترب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من التشكيل الأساسى للفريق في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين بدءا من الموسم الجديد .

فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

استفسر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عن موقف الفلسطيني وسام أبو علي من إمكانية اللحاق بمباراة الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو الجاري في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مواعيد مواجهات تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد إجراء القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، مصر.

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن قرار النادى بتسريح لاعبى فريقى 2003 و 2004 بالزمالك بعد إلغاء المسابقة من جانب اتحاد الكرة.

يرسل المنتخب الأولمبي قائمته النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم الاستقرار على القائمة في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

أجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، اليوم، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى القاهرة.

وجه مجلس إدارة الترسانة الشكر لـ حسين شكرى المدير الفنى للفريق على الفترة الماضية بعد الخسارة التى تلقاها الفريق بالأمس أمام سبورتنج بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الرابعة من دورة الترقى.