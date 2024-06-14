شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل صرف مستحقات يوسف حسن لاعب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على نسخة من بيان مستحقات يوسف حسن لاعب الزمالك، والتى أكدت حصوله على جزء من مستحقاته المالية عن موسمى 2022-2023 و2023-2024.

وصرف الزمالك دفعة من مستحقات يوسف حسن عن موسم 2022-2023 والبالغة 351 ألف جنيه وفى العام الذى يليه صرف مسئولى القلعة البيضاء 842 ألف جنيه، ويتبقى للاعب 462 ألف جنيه.

وكان يوسف حسن أكد أنه قريب من اعتزال كرة القدم بسبب عدم مشاركته فى المباريات، وعدم تواصل المسئولين معه.

مستحقات يوسف حسن

واستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تصعيد 5 لاعبين من فريق 2003 للفريق الأول والإبقاء عليهم.

اللاعبون هم محمود الشناوى حارس مرمى 2004 ، حازم أسامة، محمد صلاح، أحمد رفاعى وعبدالرحمن على.

ومن المقرر أن يتم الاستعانة باللاعبين الذين تم تصعيدهم خلال المبارايات المقبلة، فى إطار سياسة النادى بالاعتماد على قطاع الناشئين.

وكشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن قرار النادى بتسريح لاعبى فريقى 2003 و 2004 بالزمالك بعد إلغاء المسابقة من جانب اتحاد الكرة.

وقال حامد فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه من المقرر الاكتفاء بتصعيد 4 لاعبين للفريق الأول مع بقاء المعارين الخمسة، وتسريح باقى اللاعبين.وأضاف رئيس القطاع انه سيتم إخطار اللاعبين بقرار تسريحهم بجانب المدير الفنى لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام غدا الجمعة.