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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل صرف مستحقات يوسف حسن لاعب الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 13 يونيو 2024 11:48 م
حصل الخليج 365 على نسخة من بيان مستحقات يوسف حسن لاعب الزمالك، والتى أكدت حصوله على جزء من مستحقاته المالية عن موسمى 2022-2023 و2023-2024.
وصرف الزمالك دفعة من مستحقات يوسف حسن عن موسم 2022-2023 والبالغة 351 ألف جنيه وفى العام الذى يليه صرف مسئولى القلعة البيضاء 842 ألف جنيه، ويتبقى للاعب 462 ألف جنيه.
وكان يوسف حسن أكد أنه قريب من اعتزال كرة القدم بسبب عدم مشاركته فى المباريات، وعدم تواصل المسئولين معه.
اللاعبون هم محمود الشناوى حارس مرمى 2004 ، حازم أسامة، محمد صلاح، أحمد رفاعى وعبدالرحمن على.
ومن المقرر أن يتم الاستعانة باللاعبين الذين تم تصعيدهم خلال المبارايات المقبلة، فى إطار سياسة النادى بالاعتماد على قطاع الناشئين.
وقال حامد فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه من المقرر الاكتفاء بتصعيد 4 لاعبين للفريق الأول مع بقاء المعارين الخمسة، وتسريح باقى اللاعبين.وأضاف رئيس القطاع انه سيتم إخطار اللاعبين بقرار تسريحهم بجانب المدير الفنى لكل فريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام غدا الجمعة.
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