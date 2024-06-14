مانشيستر يونايتد يقدم عرضا خرافيا لضم هدف ارسنال في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد قد تقدم بعرض خرافي الى نادي برينتفورد الانجليزي لضم هداف الفريق ايفان توناي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في محاولة لخطف الاعب الهداف الذي يعد الهدف الاول لفريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان ايفان توناي قد برز في الموسم الماضي مع فريق برينتفورد ليسجل 20 هدف في 33 مباراة مع فريقه رغم المعاناة التي عاناها في الموسم قبل الماضي قبل نهايته مع ايقافه في قضية المراهنة على نتائج المباريات .

تألق توناي دفع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا الى ضم ايفان توناي الى قائمة منتخب انجلترا في بطولة يورو 2024 والتي ستنطلق اليوم ( الجمعة ) بملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ بمواجهة بين المانيا و اسكتلندا .

صحيفة الميرور البريطانية اكدت ان السير جيم راتكليف وضع ضم ايفان توناي كأولوية لفريق مانشيستر يونايتد خلال الموسم المقبل مشيرة الى ان العرض المبدئي الذي تقدم به مانشيستر يونايتد يبلغ 70 مليون يورو وهو الرقم المبدئي الذي حددته ادارة برينتفورد للبدء في التفاوض حول بيع هداف الفريق .

وقالت صحيفة الميرور ان ايفان توناي رفض مناقشة العروض التي تصله خلال الفترة الحالية مؤكدا انه مازال لاعبا في فريق برينتفورد و يركز حاليا على المهمة الدولية التي يخوضها مع المنتخب الانجليزي في بطولة اليورو .

ونقلت صحيفة الميرور عن ايفان توناي تعليقا على الانباء التي تتواتر حول رغبة عدد من الاندية الكبيرة في ضمه قوله : من الجميل ان تسعى تلك الاندية الكبرى لضمي لكني لاعبا في نادي برينتفورد وحتى يتم الانتقال بشكل رسمي فكل تركيزي مع منتخب انجلترا ولا افكر في اي شىء اخر .

واضاف توناي : كما قلت انا لاعب في برينتفورد ومازال يتبقى لي موسم مع الفريق وفي حالة انتهاء مهمتي مع منتخب انجلترا سأعود الى برينتفورد وكل تركيزي وتفكيري مع الفريق .