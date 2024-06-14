عبد الناصر زيدان: سبورتنج قلب الموازين و الروح سبب الانتصارات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الاعلامي" عبد الناصر زيدان" عن نتائج نادي سبورتنج السكندري و ما يقدمه من مستوى مميز في دورة الترقي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينافس سبورتنج السكندري كل من حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس، على بطاقة واحدة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

و أكد زيدان: سبورتنج قلب موازين دورة الترقي، و كان سبب في رحيل كابتن حسين شكري عن نادي الترسانة، مش كدة وبس، كمان اقترب من الصعود للدوري الممتاز.

اضاف عبد الناصر:" سبورتينج تساوى مع حرس الحدود في رصيد النقاط، و مع اقتراب نهاية المسابقة لو صغد سبورتنج مش هيكون مفاجأة بعد مقارعته للاندية ذات التاريخ الكبير كالترسانة و منتخب السويس و حرس الحدود.

و اختتم عبد الناصر زيدان:" سبورتنج لم يمتلك موارد مالية كبيرة، لكن روح اللعيبة و اصرارها سبب كبير انهم بينافسوا للرمق الاخير، و اتوقع صعودهم لدوري نايل