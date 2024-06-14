عبد الناصر زيدان يوجه رسالة قوية لـ محمد عبد الوهاب عضو إدارة الأهلي السابق

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الاعلامي عبد الناصر زيدان رسالة قوية لـ محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الأهلي السابق، وذلك على أعقاب تصريحاته التليفزيونية بالأمس.

وكان محمد عبدالوهاب قد أثار جدلا كبيرا في الشارع الرياضي بعد تصريحاته بشأن سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي وإضعاف المنافسين.

تابع زيدان:" كان لابد من الحاج محمد عدم الحديث عن سياسة النادي الأهلي في فترة تواجده داخل مجلس ادارة القلعة الحمراء.



اضاف عبد الناصر:" كان يتوجب على مستضيف الحاج محمد عبد الوهاب، ان ينصحه بعدم الحديث في تلك الامور، والتي يتصيد من خلالها السوشيال ميديا اي اخطاء من الممكن ان تتسبب في فتنة جديدة.



و اختتم زيدان تصريحاته:" تصريحات عضو مجلس ادارة الأهلي السابق، لا تدينه في اي شئ، هي سياسة متبعة في التعاقدات يقوم بها كافة فرق العالم