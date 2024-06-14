غيابات الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد كبير من لاعبيه في المواجهة الممقبلة أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو في السابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

تضم قائمة غيابات الأهلي في مباراة فاركو كلاً من: وسام أبو علي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة ، فيما خرج من القائمة محمد هاني بسبب احتفاله بزفافه أمس أما كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق فاركو في المركز السادس عشر بجدول الدوري المصري، وفي رصيده 21 نقطة،

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو..

محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي ، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي ، عمرو السولية، امام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد،أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.