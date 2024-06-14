فيوتشر يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الاهلي

قام هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، بالرد على الأنباء المتداولة بخصوص انتقال نجم فريقه إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن انضمام جوناثان نجويم، نجم فريق مودرن فيوتشر، في انتقالات الصيف القادم، بعد إصابة علي معلول نجم القلعة الحمراء.

وأوضح هيثم عرابي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن جوناثان نجويم لاعب مميز، ومن الصعب أن يتناول فيوتشر أمر رحيله والنظر في العروض المقدمة، للحصول على خدماته في الصيف القادم.

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وأشار إلى أن نجويم قدم مستويات لافتة في الموسم الحالي، وهو ما جعل الأندية ترغب في ضمه، موضحًا أنه لاعب يتميز بالالتزام والاحترافية.

وعن انتقال نجويم إلى الاهلي ليعوض معلول، قال: ” هذا سؤال صعب، ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور”.

جدير بالذكر أن علي معلول كان قد أصيب بقطع في وتر أكيليس.