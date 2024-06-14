الاتحاد يتوج بطلًا لدوري سوبر السلة على حساب الاهلي

تمكن فريق كرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري من الفوز على نظيره الاهلي، وحقق لقب بطولة دوري السوبر للمحترفين المصري.

وفاز فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الاهلي في رابع مواجهات الدور النهائي بنتيجة 76-70 ليحصد اللقب الرابع عشر في تاريخه منفردًا بالصدارة.

وانتهت الفترة الأولى من المباراة بتقدم الاهلي بنتيجة 16-15، ثم نهى فريق الاتحاد السكندري الفترة الثانية متعادلًا بنتيجة 38 لكل فريق.

وتقدم الاهلي في الفترة الثالثة ونجح في الفوز بها بنتيجة بنتيجة 57-56 لصالحه، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 76-70.

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وأقيمت مباراة نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة بنظام الخمس مواجهات (best of 5)، إذ يتوج باللقب من يحسم 3 مباريات.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، فاز بها الاتحاد السكندري بنتيجة 71-69، بينما حقق الاهلي الانتصار في المباراة الثانية بنتيجة 83-79.

وتمكن الاتحاد السكندري من الفوز على الاهلي، بنتيجة 80-78، ليتقدم الفريق السكندري في مجموع مباريات الدور النهائي بنتيجة 2-1 قبل حسم مواجهة الليلة.