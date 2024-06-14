الجوائز المالية لبطولة يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، عن الجوائز المالية الضخمة للمنتخبات المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

حيث ستقام بطولة أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا يوم 14 يونيو الجارى، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وبلغت المكافآت المالية 331 مليون يورو توزع على المنتخبات المشاركة فى البطولة، حيث يعتبر أقصى مبلغ مالي يمكن أن يحصل عليه بطل يورو 2024 هو 28.25 مليون يورو حال فوزه بجميع المباريات التي خاضها.

وأيضًا يحصل كل منتخب مشارك في اليورو على مبلغ قدره 9.25 ملايين يورو، بينما يأخذ المنتخب الفائز بكل مباراة على مليون يورو خلال دور المجموعات، و500 ألف للتعادل فى كل مباراة.

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وفي دور الـ16 كل منتخب متأهل يحصل على جائزة قيمتها 1.5 مليون يورو، ويحصل الفريق المتأهل إلى ربع النهائي على 2.5 مليون يورو، و 4 ملايين يورو للفرق التي تتأهل إلى نصف النهائي.

بينما يحصل الفريق الفائز بكأس أمم أوروبا “يورو 2024” على مبلغ 8 ملايين يورو، أما الوصيف فيحصل على 5 ملايين يورو.