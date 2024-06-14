كاف يصدم الزمالك قبل مواجهة الاهلي في السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأفريقي سيتخذ قرارًا صادمًا لـ الزمالك قبل مواجهته الاهلي، في بطولة نهائي السوبر الإفريقي في حال إقامته في مصر.

وأشارت التقارير أن هناك حديثًا خلال الأيام الماضية يفيد بأن كاف سيعطي أحقية للنادي الاهلي في الحصول على 90% من تذاكر مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك حال إقامة البطولة بمصر.

وتابع، أن كاف سيحصل على 5% والزمالك على 5%، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لأنه سيتم تقسيم الملعب في حال إقامة المباراة في مصر أو خارج مصر”.

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وواصلت أن كاف هو من يتحكم في عملية توزيع التذاكر ولا يوجد نص واضح وصريح في لائحة بطولة السوبر الإفريقي يؤكد ما تم تداوله من جانب جماهير النادي الاهلي أو إنه سيأخذ النسبة الأكبر.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك، ولم يتم تحديد مكان وموعد مباراة الفريقين في السوبر الإفريقي 2024، وكانت مصر تقدمت بطلب من أجل استضافة البطولة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.