شوبير يكشف سر بكاء مصطفى فتحي أمام سموحة

مكشف الإعلامي أحمد شوبير عن السر وراء بكاء مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر بعد تسجيله مع فريقه أمام سموحة.

وسجل مصطفى فتحي، هدفا في فوز بيراميدز على سموحة بثلاثية مقابل لاشئ ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح أحمد شوبير برنامجه التليفزيوني بأنه سأل عن سر بكاء مصطفى فتحي في مباراة فريقه أمام سموحة وهل الأمر يعود لأسباب شخصية أم أمر آخر لكنه اكتشف أن السبب خلال تواجده رفقة منتخب مصر.

وأشار بأنه اللاعب كان يعاني نفسيا من عدم إشراكه في مباراة المنتخب أمام غينيا بيساو، بعدما طلب منه حسام حسن مدرب الفراعنة الاستعدادا لأجل الدخول ثم ألغى التغيير.

وظهر مصطفى فتحي في مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو على الخط يستعد للمشاركة رفقة ناصر ماهر لكن حسام حسن تراجع عن قراره بمشاركة اللاعب.

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لكل منها ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.