"الـ14 في تاريخه".. الاتحاد بطلاً لدوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة "76- 70"، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في رابع مباريات نهائي دوري سوبر السلة المصري.

ونجح الأهلي في حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 16-15، قبل أن يتعادل الفريقين في الفترة الثانية بنتيجة 38-38.

وحسم الأهلي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 57-56، قبل أن يتمكن الاتحاد من حسم الشوط الرابع واللقاء لصالحه بنتيجة 76-70.

وبهذا الفوز تمكن الاتحاد من حسم لقب دوري السوبر لكرة السلة لصالحه، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة "3-1"، في سلسلة مباريات نهائي السوبر، والذي تقام بنظام "best of 5".

وكان الاتحاد حقق الفوز في لقائين من قبل في سلسلة النهائي بنتيجة، 71- 69، 80-78، وحقق الأهلي فوز واحد في سلسلة النهائي بنتيجة 83-79.

وفقد الأهلي لقب الدوري، والذي تمكن من الحفاظ عليه خلال الموسمين الماضيين، قبل يتمكن الاتحاد من حصده في النسخة الحالية.

ورفع الاتحاد عدد ألقابه في البطولة، إلى 14 لقباً، كثاني أكثر الفرق تتويجاً باللقب خلف الزمالك المتصدر.

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