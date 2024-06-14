"من هبطل كورة إلى حل الأزمة اليوم" .. من هو يوسف حسن لاعب الزمالك؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تصدر يوسف حسن لاعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشهد الرياضي بعدما هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب إهماله ورفض تسديد المقابل المادي لطبيب العلاج الطبيعي المسؤول عن حالته الصحية.

ويعاني يوسف حسن من إصابة بقرحة في الكاحل تعرض لها خلال مشاركته بالموسم الماضي مع الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد مع يوسف حسن فى موسم 2022 قادماً من نادي وادي دجلة وذلك بناءاً على طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

ويعرض "الخليج 365" معلومات عن يوسف حسن ضحية نادي الزمالك:

هو من مواليد 20 يونيو 2003 أي يبلغ من العمر 21 عاماً.

بدأ مسيرته الكروية في صفوف المقاولون العرب، انضم بعدها إلى الفريق الأول بنادي وادي دجلة موسم2021.

ولعب مع منتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر، وشارك معه فى 7 مباريات دولية.

وكانت أبرز محطاته الدولية مع منتخب مصر للشباب وصوله للمباراة النهائية من بطولة كأس العرب للشباب التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن يوسف حسن شارك مع الأبيض في موسم 2022-2023 في 12 مباراة بمختلف المسابقات.