بيراميدز يقضي على آمال الزمالك في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قضى فريق بيراميدز على آمال نادي الزمالك، في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل 2024-2025، طبقاً لترتيب الدوري المصري الممتاز في الدور الأول من الموسم الحالي، وهو المنتظر الاعتماد عليه في اختبار الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سموحة الأمس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز حافظ بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الوصول إلى النقطة ال 56 من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 35 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وسينتهي الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، في شهر أغسطس المقبل، لذلك سوف يتم إرسال الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل، طبقاً لنتائج الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فتح باب القيد للأندية في مطلع يوليو المقبل، وهو ما يعيني إرسال الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية من جانب الاتحاد الأهلية قبل هذا الموعد، مما يعني الاعتماد على ترتيب الدور الأول في أسماء الأندية المصرية التي سوف يتم إرسالها للاتحاد الأفريقي.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمشاركة فريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهما أول وثاني الدوري، فيما يشارك ثنائي المركز الثالث والرابع في مسابقة الكونفدرالية.

وضمن بيراميدز المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام المقبل، بعد الفوز على سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل أمس، ليصل إلى النقطة 35 بجدول الترتيب من 16 مباراة خاضهم بالدور الأول، ويتبقى له لقاء مؤجل من الدور الأول مع الأهلي.

فيما يمتلك الزمالك 21 نقطة بجدول الترتيب، من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن ويتبقى له 4 مباريات مرجلة، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز في لقاءاته المؤجلة، سيصل إلى النقطة رقم 33 مما يعني تفوق بيراميدز أيضاً الذي يمتلك 35 نقطة، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، حال اعتماد نتائج الدور الأول.

وكان الأهلي ضمن الصعود إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل، بعدما تمكن من تحقيق لقب البطولة في النسخة الأخيرة، ليصعد مباشرة إلى النسخة المقبلة، دون الحاجة إلى ترتيبه في جدول الدوري، طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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