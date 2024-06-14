موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز ، حيث يلتقي الفارس الأبيض بنظيره سيراميكا كيلوباترا غدًا في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

ويدخل الفارس الأبيض لقاء سيراميكا كيلوباترا وهو يتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وتلقي خمسة هزائم.

بينما يأتي سيراميكا كيلوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فاز في 9 وتعادل في 7 لقاءات وخسر في مثلهم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

من المقرر أن تبدأ صافرة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.