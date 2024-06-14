شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: وضعنا خطة شاملة لتطوير الفرع الرئيسى وإنشاء ملعب جديد لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير الفرع الرئيسي، مشددا على أن النادي سيشهد طفرة إنشائية.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك خطة شاملة لتطوير الفرع الرئيسي ويتم حاليا إنشاء ملعب جديد لكرة اليد، ويوجد إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية على تجديد عضويتهم".

وأضاف: "يتم حاليا إنشاء عيادتين طبيتين على أعلى مستوى داخل مقر النادي الرئيسي، والكابتن حسين لبيب قام بنفسه بمفاوضات لإنشاء كافتيريا بالنادي النهري في أفضل صورة".

وأوضح: "هناك اهتمام كبير بتواجد أكبر المطاعم داخل الزمالك، و فكرة المراكب النيلية لاقت استحسانا كبيرا لدى رواد نادي الزمالك النهري".

وتابع: "صلاة عيد الأضحى ستكون في ملعب الناشئين ونسقنا من جميع الجهات المعنية، ويوجد نجاح كبير من أفراد الأمن في فرض النظام بالنادي".

واختتم تصريحاته قائلا: "مجلس الزمالك نجح في إدارة الأزمات الجماهيرية على رأسها إنهاء أزمة إيقاف القيد ودعم فريق الكرة بالعديد من الصفقات المميزة".