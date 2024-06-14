سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة حقيقة التعاقد مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، ثنائي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لاعبان في الأهلي حاليًا، ولا استطيع أن أتحدث في هذا الأمور".

وأضاف: "لا استطيع أن أتحدث باسم النادي الأهلي أو عن لاعبيه، فإذا تحدثت الآن ستكون هناك بلبلة، ولكن في نهاية الموسم ربنا قادر على شكل شيء".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "مستمر في رئاسة سموحة، أنا أؤدي دوري وواجبي، لما لا أستمر؟ أنا أحترم أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وأبذل قصارى جهدي مع النادي".

تفوق فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب مؤجلات الجولة ١١ من الدوري.

حملت ثنائية بيراميدز توقيع كل من فخري لاكاي في الدقيقة ١٨ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٢٥.

وفي شوط اللقاء الثاني سجل فيستون مايلي ثالث اهداف بيراميدز عند الدقيقة ٦٨.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة ٥٦ في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة ٣٥ في الترتيب السابع.