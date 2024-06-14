إنبي: نحقق مكاسب مالية كبيرة من بيع اللاعبين.. وسنصعد ناشئين جدد هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة في إنبي أن النادي يحقق مكاسب مالية كبيرة من ملف بيع اللاعبين، مُشيرًا إلى أنهم يفضلون الاعتماد على اللاعبين المتواجدين في قطاع الناشئين.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي يحقق مكاسب جيدة من بيع اللاعبين، ونحن نعتمد على أبناء النادي، بسبب مغالاة الأندية في بيع اللاعبين".

وأضاف: "نادي إنبي محبوب من جميع الأندية، نحن نتعامل مع جميع الأندية المصرية بود، خصوصًا أننا لسنا تحت ضغط جماهيري".

وتابع: "كنا نفكر في تشكيل توأمة مع أحد الأندية، وفعلنا ذلك مع نادي بايونير، وتعاقدنا بالفعل مع ثنائي من هذا الفريق".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "بعض المباريات في نهاية هذا الموسم سنعمل على إشراك عدد من اللاعبين تحت السن، وعددهم 8 لاعبين، وجميعهم لديهم فرصة في اللعب مع الفريق الأول هذا الموسم"