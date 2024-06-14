شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمباراة فاركو المقرر لها اليوم الجمعة فى بطولة الدورى الممتاز، وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.







ترتيب الأهلى وفاركو بالدوري المصري ترتيب الأهلى وفاركو بالدوري المصري يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري حقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو بالدوري المصرييستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.