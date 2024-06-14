شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. مصطفى فتحى يؤكد عدم بكائه بعد هدفه فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصطفى فتحى، نجم نادى بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثانى للفريق فى شباك سموحة باللقاء الذى انتهى بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي، وهو ما كشفه الخليج 365 فى خبر جاء بعنوان "حقيقة بكاء مصطفى فتحى فى مواجهة سموحة بالدورى".

وقال مصطفى فتحى للمركز الإعلامى بنادى بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأى شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركينى بلاتى توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.

وقال نجم بيراميدز: "شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتى، ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثوانى محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعى بشكل كامل، وما أشيع عن بكائى أمر غير صحيح بالمرة".