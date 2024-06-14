شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه النصر القاهرى اليوم وديا استعدادا لإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فريق النصر القاهرى غدا الجمعة، فى مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل فى دورى nile.

وتعد مباراة النصر القاهرة الرابعة للإسماعيلى فى فترة التوقف الدولى، حيث خاض الدراويش 3 مباريات ودية حتى الآن بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الطبى للإسماعيلى فى تجهيز المصابين خلال هذه الفترة والتى ضمت كلا من محمد بيومى الذى تجددت إصابته ومحمد دسوقى بعد إجرائه عملية فى إصبع القدم وأحمد الشيخ الذى سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته، بجانب تجهيز على الملوانى العائد من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.