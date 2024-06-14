قرعة كأس إفريقيا للأمم 4 يوليو بجوهانسبورغ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أنه سيتم إجراء قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا (توتال إنرجيز) 2025 التي سيستضيفها المغرب 4 تمز (يوليو) المقبل بمدينة جوهانسبورغ.

وأبرز "الكاف " في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس في النهائيات.

من يشارك في التصفيات؟

ويشارك في القرعة بطلة الدورة السابقة كوت ديفوار ثم أنغولا والجزائر وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، وإيسواتيني وإثيوبيا.

كما يشارك في القرعة الغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

23 دولة مع البلد المنظم (المغرب)

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد 23 دولة مؤهلة ،تلتحق بالمغرب المؤهل سلفا باعتباره البلد المنظم حيث تعد النهائيات بمباريات مثيرة في أكبر حدث كروي في أفريقيا.

وخلص البيان إلى أنه من المقرر أن تجري القرعة بحضور نخبة من أساطير اللعبة وممثلي الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 وغيرهم.