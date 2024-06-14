سموحة يوافق على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر خلال الموسم القادم، وذلك من أجل تقليل عدد المباريات.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الممكن أن نلعب الدوري العام بشكل مختلف في الموسم القادم".

وأضاف: "أوافق على تطبيق شكل الدوري البلجيكي في الموسم القادم بالتأكيد، كي يلعب اللاعبون عدد أقل من المباريات، والأمور ستكون منظمة أكثر".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "عندما تم تطبيق دوري المجموعتين قبل عدة مواسم في مصر، وصلنا لنهائي المسابقة وكدنا نفوز بالدوري، كما كنا قريبين من التتويج بالكأس".

سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة حقيقة التعاقد مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، ثنائي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لاعبان في الأهلي حاليًا، ولا استطيع أن أتحدث في هذا الأمور".

وأضاف: "لا استطيع أن أتحدث باسم النادي الأهلي أو عن لاعبيه، فإذا تحدثت الآن ستكون هناك بلبلة، ولكن في نهاية الموسم ربنا قادر على شكل شيء".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "مستمر في رئاسة سموحة، أنا أؤدي دوري وواجبي، لما لا أستمر؟ أنا أحترم أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وأبذل قصارى جهدي مع النادي".