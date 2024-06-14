موعد مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا في يورو 2024

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره إسكتلندا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة يورو 2024، اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل، وتقام في دولة ألمانيا.

وتقام مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات بالجولة الأولى من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الأولى.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، إسكتلندا والمجر، بالإضافة إلى سويسرا.

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موعد مباراة ألمانيا وإسكتلندا في يورو 2024

وتنطلق مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية والحادية عشر يتوقيت أبو ظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2، beIN sports Max 1.

وسيتولى مهمة التعليق حفيظ دراجي على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، بينما سيتواجد عامر الخوذيري سيعلق عبر قناة beIN Sports Max 2