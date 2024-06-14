سموحة يكشف حقيقة التعاقد مع نجمي الاهلي

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة ما تم تداوله عن تعاقده مع ثنائي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت هناك تقارير قد ربطت اسم الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، نجما النادي الاهلي، بالانتقال إلى سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أنه لم يدخل في مفاوضات مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، خاصة أنهما على ذمة النادي الاهلي في الوقت الحالي.

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وأشار: “لا يمكنني التحدث باسم النادي الاهلي أو عن لاعبيه، فإذا تحدثت الآن ستكون هناك بلبلة، ولكن في نهاية الموسم ربنا قادر على كل شيء”.

وشدد عامر على أنه مستمر في رئاسة سموحة، ولن يرحل، وأنه يؤدي دوره كونه رئيسًا للنادي، وأنه يحترم أعضاء الجمعية العمومية في النادي، ويبذل قصارى جهده مع الفريق السكندري.