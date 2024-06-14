مباريات الاهلي المتبقية في الموسم الحالي من الدوري المصري

نقدم لكم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2023-2024.

ويتبقى للنادي الاهلي 19 مباراة خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أنه تم تأجيل مباريات له بسبب مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة.

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وجاءت مباريات الاهلي المتبقية في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

الاهلي ضد فاركو، الجولة 11، اليوم الجمعة 14 يونيو.

ضد الاتحاد، الجولة 26، يوم 18 يونيو.

ضد الداخلية، الجولة 12، يوم 21 يونيو.

ضد الزمالك، الجولة 27، يوم 25 يونيو.

ضد فاركو، الجولة 28، يوم 28 يونيو.

ضد طلائع الجيش، الجولة 13، يوم 1 يوليو.

ضد الداخلية، الجولة 29، يوم 4 يوليو.

ضد طلائع الجيش، الجولة 30، يوم 8 يوليو.

ضد بيراميدز، الجولة 14، يوم 12 يوليو.

ضد فيوتشر، الجولة 17.

ضد المصري، الجولة 18.

ضد سيراميكا كليوباترا، الجولة 19.

ضد المقاولون العرب، الجولة 23.

ضد سموحة، الجولة24.

ضد زد، الجولة 25.

ضد بيراميدز، الجولة 31.

ضد البنك الاهلي، الجولة 32.

ضد إنبي، الجولة 33.

ضد فيوتشر، الجولة 34.