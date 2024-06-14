صدمة لـ منتخب فرنسا قبل يورو 2024

كشفت تقارير صحفية، أمس الخميس، أن منتخب فرنسا تعرض لـ صدمة قوية قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتنطلق بطولة يورو 2024، اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل، وتقام في دولة ألمانيا.

ووفقًا لـ شبكة «راديو مونت كارلو»، بعض من أن لاعبي منتخب فرنسا والجهاز الفني بقيادة مدربهم ديدييه ديشامب لم يشعروا بحالة صحية جيدة منذ مساء أمس الأربعاء.

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وواصلت أن بعض اللاعبين استيقظوا من النوم وهم يشعرون بأعراض نزلة برد، وآخرون ضربهم التشنجات والصداع بينما عانى آخرون من شد عضلي.

وأختتمت، أن من الممكن أن يكون هناك فيروس ضرب صفوف المنتخب الفرنسي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية غير مقلقة ولكن الموقف الحالي يستدعي مراقبة الأمر والبحث عن حلول.