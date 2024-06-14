مباريات الزمالك المتبقية في الموسم الحالي من الدوري المصري

نقدم لكم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2023-2024.

ويتبقى لفريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 17 مباراة، بعد أن تم تأجيل عدة مباريات له بسبب مشاركاته في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة.

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وجاءت مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز كالتالي:

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في الجولة 11، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.

ضد المصري، الجولة 26، يوم 17 يونيو.

ضد فاركو، الجولة 12، يوم 21 يونيو.

ضد الاهلي، الجولة 27، يوم 25 يونيو.

ضد سيراميكا كليوباترا، الجولة 28، يوم 29 يونيو.

ضد فاركو، الجولة 29، يوم 3 يوليو.

ضد الإسماعيلي، الجولة30، يوم 7 يوليو.

ضد طلائع الجيش، الجولة 16، يوم 11 يوليو.

ضد بلدية المحلة، الجولة 17.

ضد بيراميدز، الجولة 18.

ضد المقاولون العرب، الجولة 19.

ضد إنبي، الجولة 22.

ضد زد، الجولة 23.

ضد الداخلية، الجولة 31.

ضد الجونة، الجولة 32.

ضد طلائع الجيش، الجولة 33.

ضد بلدية المحلة، الجولة 34.