محمد اسماعيل - القاهرة - "رفقة صلاح".. أيمن أشرف يهنئ محمد هاني بمناسبة حفل زفافه

كتب - يوسف محمد:

هنأ نجم النادي الأهلي السابق أيمن أشرف، محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.

ونشر أيمن أشرف صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور له رفقة محمد هاني وعدد من نجوم الكرة المصرية، الذين تواجدوا في الحفل، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معلقاً: "مبروك يا هاني".

واحتفل محمد هاني نجم النادي الأهلي بحفل زفافه يوم الأربعاء الماضي، في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية على رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجوم الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدى أفشة، ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وليد سليمان، بالإضافة إلى نجم اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي.

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