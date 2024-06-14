"انطلاق اليورو وظهور القطبين".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة ألمانيا واسكتلندا، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كما تقام مباراتان ببطولة الدوري المصري، الأولى تجمع بين النادي الأهلي وفاركو، والثانية تجمع بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

أمم أوروبا 2024

ألمانيا ضد اسكتلندا.. "bein Sports Max 1".. 10 مساءً.

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